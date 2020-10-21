Сан-Паулу, Бразилия, , 21:20 — REGNUM Компания AstraZeneca и Оксфордский университет не остановили тестирование своей вакцины от коронавируса, несмотря на смерть волонтера в Бразилии, 21 октября сообщает агентство Reuters.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923 год (фрагмент)

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Согласно заявлению представителей Оксфордского университета, у них «нет никаких опасений по поводу безопасности клинических испытаний».

Издание Globo сообщило со ссылкой на анонимные источники, что участнику испытаний в Сан-Паулу могли вводить плацебо, а не вакцину, однако официальных подтверждений этому нет.

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