Москва, , 23:09 — REGNUM Филевская линии столичного метро на участке между станциями «Кунцевская» и «Пионерская» будет закрыта в период с 24 по 25 октября. Об этом 21 октября сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Таким образом на линии конечной станцией станет «Пионерская. От «Кунцевской» до нее можно будет доехать на бесплатных автобусах, которые будут курсировать с 5:15 до 2:00. Интервал движения составит около трех минут.

Ограничения связаны с работами по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ).

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