Ватикан, , 20:57 — REGNUM Папа римский Франциск во время общей аудиенции в среду, 21 октября, похвалил одну из участниц аудиенции, которая кормила ребенка грудью.

Глава католической Церкви поблагодарил женщину за ее спонтанное «свидетельство» и отметил, что Господь действует так же, насыщая и утешая людей тогда, когда это необходимо.

Франциск также призвал женщин не стесняться кормить детей во время литургии в храме, отметив, что не следует «заставлять плачущих детей молчать» во время службы.