Варшава, , 20:32 — REGNUM Представители студии CD Projekt Red сообщили, что функция правильной синхронизации движения губ будет работать в Cyberpunk 2077 при включении любого языка в случае наличия дубляжа. Об этом на своей Twitter-странице сообщил Майлс Тост.

Он разместил в своей публикации ролик Филипа Вебера, в котором тот показал, как будет выглядеть в игре анимация говорящего персонажа. Разработчик отметил, что он в особенности гордится этим достижением своих коллег, поскольку функция поддержки анимации движения губ не всегда реализуется в играх в случае озвучки на других языках.

https://twitter.com/tostspender/status/1318536674201243648

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Cyberpunk 2077 появится побочный квест, в котором главную роль исполнят актёры Брайан Дечарти Амелия Роуз, работавшие над созданием игры Detroit: Become Human. Основываясь на их публикациях в сети геймеры предположили, что Дечарт исполнит роль торгового автомата.

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