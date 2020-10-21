Мадрид, , 20:26 — REGNUM В Испании за сутки зафиксировано более 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило миллион человек. Такие данные приводит 21 октября министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Всего за период с начала эпидемии в Испании выявлено уже 1 005 295 случаев заражения.

Сообщается также, что за последние сутки в больницах страны скончались ещё 156 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 34 366.

Следует отметить, что Испания стала первой в Европейском союзе и шестой в мире страной, где число инфицированных превысило миллион человек.