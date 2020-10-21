Неаполь, Италия, , 20:17 — REGNUM Власти не контролируют ситуацию в центрах крупных городов Италии, заявил в среду, 21 октября, советник министра здравоохранения Вальтер Риччарди.

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В Милане, Неаполе, Риме нужно закрывать центральные площади, где вопреки утвержденным ограничениям продолжаются «гуляния», число зараженных уже слишком велико, чтобы обходиться без столь жестких мер, считает эксперт.

По данным на 21 октября, в Италии умерли 36 832 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 127 (днем ранее — на 89). Выздоровели 257 374 человека, за сутки этот показатель увеличился на 2369 (днем ранее — на 2046). Число подтвержденных носителей выросло на рекордные 15 199 (днем ранее — на 10 874). Было проведено чуть менее 178 тысяч тестов, положительный результат — у 8,55% (накануне — 7,51%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 449 648. В настоящее время заражены 155 442 человека — на 12 703 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 13 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции. Ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны категорически отвергают возможность повторной остановки экономики, однако они предоставили регионам право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.