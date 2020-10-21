Москва, , 20:24 — REGNUM За 10 лет работы на посту мэра столицы Сергей Собянин запомнился жителям города как позитивными, так и негативными моментами, заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

К положительным результатам работы мэра парламентарий отнесла появление в городе многофункциональных центров «Мои документы», где москвичи в комфортных условиях, в одном месте могут решить ряд бюрократических вопросов. Также в число плюсов депутат включила модернизацию транспортной сферы, благодаря которой, по её мнению, в столице появились новые комфортабельные трамваи, автобусы и электробусы, начало активно строиться метро.

«Так же появились платные парковки в центре для борьбы с пробками, что поддерживало большинство москвичей, но вот когда парковки «поползли» дальше, за пределы Садового, Третьего кольца и уж тем более за МКАД — все это уже сопровождается жутким негативом», — отметила Енгалычева.

Эту ситуацию депутат Мосгордумы назвала ярким примером того, как чиновники департамента транспорта столицы, распространяя на весь город изначально неплохую идею, вызывают негатив у москвичей, бросая тень и на мэра.

«Эвакуаторы — однозначно жирный минус. Советую ближайшему окружению мэра съездить хоть раз на штрафстоянку и послушать, что говорят в очередях москвичи… Мне, как представителю оппозиции, конечно, грех жаловаться, эвакуаторы — лучшая антиреклама действующей власти… Но все-таки мне бы очень хотелось, чтобы рейтинг мэра не опускали эвакуаторами, а просто запретили эвакуацию во всех случаях, не мешающих движению автотранспорта», — заявила Енгалычева.

Строительство небоскребов, домов, торговых центров, ТПУ, развязок и эстакад — с одной стороны является положительным моментом, но когда местные жители против, то возникает вопрос, а для кого такое развитие, задалась вопросом депутат.

«Город ведь для москвичей. И если они против, как можно их не слышать? Если москвичи не хотят перекладки бордюров, плитки, благоустройства, если они хотя сохранить лес в первозданном виде в оставшихся парках и ООПТ, то зачем навязывать им то, что им чуждо? Мэр Москвы обладает огромными административными полномочиями и финансовыми ресурсами. Но иногда принимаемые решения, пролоббированные той или иной группой влияния, вызывают огромнейший негатив, перечеркивая все то хорошее, что делается», — сказала Енгалычева.

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