Ростов-на-Дону, , 19:38 — REGNUM В Ростовской области специалисты обнаружили коронавирусную инфекцию в сточных водах, пассажирском транспорте и магазинах. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 21 октября сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

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"На прошлой неделе мы нашли коронавирус в сточной воде на очистных сооружениях. Это говорит о том, что циркуляция инфекции во внешней среде очень высока. Вместе с тем мы обнаружили коронавирус в смывах в одном из продовольственных магазинов на кассе, также нашли коронавирус в смывах на поручнях одного из маршрутов общественного транспорта в Ростове», — уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что после проведённой санитарной обработки коронавирус повторно выявлен не был. В это связи необходимо уделить внимание соблюдению гигиенических правил, дезинфекции общественных пространств.