Ростов-на-Дону, , 19:30 — REGNUM В Ростовской области возникла, как отмечают власти, напряжённость с обеспеченностью ряда больниц кислородом. На эту проблему обратил внимание донского губернатора глава Аксайского района Виталий Борзенко.

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"Сейчас потребность в кислороде значительно, в разы выросла. И возникло некоторое напряжение, приходится порой работать «с колёс», — сообщил Борзенко в ходе заседания регионального оперштаба 21 октября.

Наряду с этим власти уверяют, что донские предприятия по производству кислорода могут полностью обеспечить лечебные учреждения медицинским газом. Глава региона Василий Голубев поручил подчинённым разобраться в ситуации.

«Разберитесь совместно с минздравом области в потребности в кислороде и проблемах, если они есть. До сегодняшнего дня таких вопросов не возникало. У нас в области есть всё, чтобы производить кислород и поставлять его в медицинские учреждения в необходимом количестве. В понедельник — доклад мне: наша потребность, что имеем, какие возможности для увеличения производства», — сказал Голубев министру промышленности и энергетики Игорю Сорокину.

Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор начал проводит проверку по факту смерти 13 пациентов COVID-госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы № 20 в Ростове-на-Дону, от недостатка кислорода. Власти это сообщение опровергли и назвали фейком.

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