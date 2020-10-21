Красногорск, , 20:16 — REGNUM У 73 пассажиров общественного транспорта Подмосковья была зафиксирована повышенная температура 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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Больше всего пассажиров с температурой выявили на автостанциях в Домодедове, Озерах и Можайске. Термометрию проводят бесконтактным методом на автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области. Если температура выше нормы — пассажир в общественный транспорт не допускается.

«Если у вас высокая температура, и вы себя плохо чувствуете, воздержитесь от поездок. Останьтесь дома и вызовите врача», — отмечено в сообщении.

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