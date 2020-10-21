Москва, , 19:00 — REGNUM В столице закрыт частный медцентр «Клинический госпиталь на Яузе». Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб Москвы.

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Соответствующее решение принял Роспотребнадзор. Основанием послужили многочисленные нарушения мер профилактики коронавируса.

Так, в медицинском учреждении не обеззараживали помещений КТ-центров после пациентов и палаты стационара после выписки.

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