Москва, 21 октября 2020, 19:00 — REGNUM В столице закрыт частный медцентр «Клинический госпиталь на Яузе». Об этом 21 октября сообщает оперативный штаб Москвы.
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Соответствующее решение принял Роспотребнадзор. Основанием послужили многочисленные нарушения мер профилактики коронавируса.
Так, в медицинском учреждении не обеззараживали помещений КТ-центров после пациентов и палаты стационара после выписки.
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