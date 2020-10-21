Донецк, , 18:53 — REGNUM Руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов находится в тяжёлом состоянии, сообщается 21 октября в социальных сетях.

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По неподтверждённым данным, Муратов попал в больницу несколько дней назад с диагнозом COVID-19. Сейчас он находится на искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, руководителем движения «Донецкая Республика» является глава ДНР Денис Пушилин.

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