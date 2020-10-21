Челябинск, , 18:53 — REGNUM В Челябинской области во время осенних каникул не будет школьных лагерей. Об этом на пресс-конференции заявил глава регионального минобразования Александр Кузнецов.

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Он отметил, что такие лагеря собирались открыть в школах шести муниципалитетов. Но в связи с пандемией коронавирусной инфекции местным чиновникам и директорам рекомендовали не делать этого. Лагеря могут перевести в режим онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, осенние каникулы в школах Южного Урала продлятся не неделю, как прежде, а две. Это сделано для разрыва цепочек распространения коронавируса.