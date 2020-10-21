Ульяновск, , 18:47 — REGNUM Вопрос обеспечения безопасности детей по дороге от школы к дому и обратно — чрезвычайно важен. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, принимая участие в большом педагогическом совете Радищевского района по защите учителей и детей от коронавирусной инфекции.

«Надо возвращать родительский патруль, который ежедневно с понедельника по пятницу будет следить за соблюдением правил дорожного движения пешеходами. Прошу обратить на безопасность детей первостепенное внимание», — подчеркнул глава области.

Он напомнил, что окончание и начало уроков в школах отличается у школьников разных возрастных категорий, в этой связи особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности маршрута дом — школа — дом.

В настоящее время на портале министерства просвещения и воспитания региона работает сервис «Безопасная дорога в школу». Здесь родители могут оставить сообщение об опасных местах на пути следования ребенка в образовательную организацию.

По обращениям родителей возле школы № 81 были установлены дорожные знаки и искусственные неровности, ограничивающие скорость транспорта, нанесена дорожная разметка «пешеходный переход». На территории гимназии № 13 и школьном стадионе решен вопрос по освещению в темное время суток, также этот вопрос был решен на пути детей в школы № 17 и № 20 в Заволжском районе. Специалистами ведомства и дальше будет осуществляться мониторинг исполнения всех «дорожных карт» и устранения опасных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 19 октября возобновилась очная учёба в школах после вынужденных двухнедельных каникул. В образовательных учреждения усилят меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Региональные власти отмечают, что внеплановые каникулы позволили почти на 65% снизить заболеваемость ОРВИ среди детей, что позволило «принять решение о продолжении очной формы обучения». Глава региона, объясняя, почему власти приняли решение о продолжении учёбы в традиционном режиме, сослался на «российских исследователей», которые «выявили серьёзные для психического и физического развития детей проблемы из-за перевода на «дистанционку».