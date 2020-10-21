Москва, , 18:32 — REGNUM Общая смертность в России к настоящему моменту «упала почти в два раза по сравнению с весной», заявил 21 октября российский президент Владимир Путин на видеовстрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Отмечая, что в России смертность от коронавируса выросла, глава государства отметил, что цифры по общей смертности — «это всё-таки основной показатель состояния системы здравоохранения».

Он пояснил, что, по мнению специалистов, такой рост связан в том числе и с тем, что «начали более тщательно фиксировать причины смертности». В результате показатель смертности от COVID-19 вырос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в России не будет вводиться жёсткого карантина из-за COVID-19.

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