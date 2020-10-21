Москва, , 18:16 — REGNUM Россия готова передать иностранным партнёрам вакцину от коронавируса, сообщил 21 октября российский президент Владимир Путин на видеовстрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Президент при этом подчеркнул, что Москва выдвигает условие: производство российской вакцины за рубежом должно происходить на мощностях той страны, которой будет передан препарат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вышеуказанное условие глава государства оговаривал неделю назад на встрече с правительством.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» — первая в мире. В России она проходит третью фазу клинических испытаний. Также в Новосибирске разработана ещё одна вакцина и готовится третья.

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