Екатеринбург, , 18:12 — REGNUM Смерть найденного в Екатеринбурге пропавшего лётчика из Якутии наступила в результате ранения в шею. Об этом сообщает свердловское региональное управление СКР.

Глава следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Вячеслав Бабушкин отмечает, что результаты судмедэкспертизы уже получены. Смертельным стало одно из ранений. На теле есть ещё ранения, но они не смертельные.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, пилот пропал 13 октября. А 20-го его нашли мёртвым.

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