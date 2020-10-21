Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Петербургские чиновники вернули владельцу гаража, который снесли по истечении договора пользования, крупную сумму денег в иностранной валюте. Об этом случае 21 октября рассказали в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ).

Захламленный гараж, где были найдены деньги ККИ Санкт-Петербурга

Крупную сумму денег в валюте сотрудники подведомственной комитету организации нашли во время разбора захламленного гаража на улице Наличной (Василеостровский район). Во время описи имущества был обнаружен сверток с крупной суммой денег и с банковской выпиской об обмене валюты на имя владелицы гаража.

Как пояснили в комитете, когда-то постройка принадлежала по договору аренды петербурженке 1929 года рождения. Срок договора истек более 10 лет назад, а после смерти владелицы гаража им пользовался ее сын, который хранил там колеса от автомобиля.

«О том, что его мать хранила в гараже крупную сумму денег, не знал, — пояснили в ККИ. — О ценной находке мужчина узнал от директора Центра повышения эффективности использования государственного имущества».

В итоге бывшему владельцу гаража передали «подарок от мамы», а тот взамен попросил поощрить сотрудников, нашедших сверток.

Отметим, как стало известно ИА REGNUM, в найденном свёртке находилась сумма, эквивалентная по нынешнему курсу почти 500 тысячам рублей.