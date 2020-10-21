Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Губернатору Петербурга Александру Беглову сообщили о преобладающем среди учителей и родителей города желании продлить школьные каникулы ради борьбы с коронавирусом. Об этом 21 октября сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в социальных сетях.

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Это желание она увидела на встрече с активом Городского родительского комитета, где обсудили, можно ли избежать дистанционного обучения, когда число заболевших COVID-19 петербуржцев каждый день растёт и бьет все рекорды.

«Мнение коллег вполне однозначно: дистант в сегодняшнем его качестве, особенно длительный, оказывает негативное влияние на здоровье детей. Однако они подтверждают, что есть довольно большое сообщество родителей, которое требует удаленных форм обучения — опасаясь уже ковида», — заявила Ирина Потехина.

По ее словам, наименьшим стрессом и родители, и учителя считают продление осенних каникул — таковы результаты опроса среди них. Растянуть каникулы можно было бы с 26 октября по 8 ноября.

«Этот вариант в качестве компромисса предложил в итоге рассмотреть и Родительский комитет. Особенно с учётом того, что неделя после окончания каникул получается короткая, всего с двумя рабочими днями (или тремя — если у детей шестидневка). Если добавить к каникулам эти два рабочих дня — в школу нужно будет вернуться не 5 ноября, а 9-го И тогда в общей сложности у детей на отдых получаются две недели, а это — полный эпидемический цикл. Ровно то время, которое требуется для прерывания цепочек заражения. Вчера доложила о результатах нашей встречи губернатору», — сообщила вице-губернатор Петербурга.

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