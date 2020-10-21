Москва, , 17:59 — REGNUM Рост числа подтверждённых случаев летального исхода от COVID-19 в России связан в том числе с более тщательной фиксацией причин смерти медиками. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с членами правления РСПП.

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На минувшей неделе ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что одной из причин роста числа инфицированных коронавирусом в России является увеличение количества источников заражения.

По её словам, начиналась эпидемия в мегаполисах, но теперь люди, являющиеся источником инфекции, есть «во всех субъектах Федерации, практически во всех населённых пунктах».

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено уже более 1,4 млн инфицированных коронавирусом, скончались почти 25 тысяч пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более миллиона человек.

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