Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») предоставило ИА REGNUM изложение своей позиции относительно оптимизации работы электротехнического управления ГУП «ТЭК СПб». В вышедшей ранее публикации информированный источник агентства, пожелавший сохранить анонимность, поведал о проблемах и трудностях, которые, по его мнению, вызвала эта оптимизация, и высказал предположение, что у предприятия просто не хватит специалистов для устранения возможных в зимний период каскадных аварий в системе теплоснабжения Петербурга. В руководстве ГУП «ТЭК СПб» с этим категорически не согласны. Приводим полный текст сообщения пресс-службы предприятия.

ГУП «ТЭК СПб» Gptek.spb.ru

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В ответ на публикацию «Теплоснабжение Санкт-Петербурга под угрозой каскадных аварий — интервью», вышедшую на сайте www.regnum.ru 17.10.2020, сообщаем, что график работы сотрудников электротехнического управления ГУП «ТЭК СПб» согласован с кадровой службой предприятия и соответствует требованиям Трудового кодекса. В результате реструктуризации электрослужбы доход сотрудников повысится благодаря введению системы премий и доплаты за совмещение с работой водителя.

Переход на бригадный метод обслуживания был необходим для централизации управления персоналом и рабочими процессами, а также для создания единого центра ответственности по опыту крупных электросетевых предприятий. Предыдущая схема закрепления электриков за многочисленными участками, объединяющих несколько котельных, выявила массу недостатков.

Например, за одной районной котельной были закреплены по 20 специалистов по ремонту и обслуживанию электрооборудования, в то время как участок, объединяющий десятки небольших, групповых котельных, обслуживали всего три электрика. Кроме того, в результате недостаточно эффективной модели управления зачастую не исполнялись регламенты плановых работ по ежемесячному техобслуживанию оборудования и плановому ремонту, который должен проводиться не реже чем раз в полгода. Как показали проверки, отсутствие четкого контроля за этими процессами создавало угрозу выхода из строя электрооборудования на котельных во время отопительного сезона.

В результате реорганизации на предприятии сформированы 23 бригады специалистов по ремонту и эксплуатации электрооборудования на котельных. Одни бригады специализируются на техническим обслуживании оборудования на электрокотельных, другие — плановом ремонте. Для устранения нештатных ситуаций на электрооборудовании созданы 4 оперативные круглосуточные бригады. Таким образом, остальные сотрудники могут проводить выходные и праздничные дни в кругу семьи, без вызова на работу, в том числе в ночное время. Бригады закреплены за конкретными объектами и разделили в зависимости от степени сложности электрооборудования на три категории. Сотрудники обеспечены всем необходимым для работы и отдыха.

Выезд специалистов на энергоисточники происходит по заявкам, сформированным в специальной программе. Она собирает актуальную информацию о необходимых, производимых и выполненных работах. После обработки заявок программа эффективно планирует работу электротехнического управления. В результате оптимизации среднее время на устранение потенциальных нештатных ситуаций на электрооборудовании сократится на 20%.

Планирование работы электрослужбы доказало эффективность выбранной модели управления. Минувшие выходные продемонстрировали, что необходимости привлекать дополнительные бригады электриков в ТЭК нет.

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