Иваново, , 17:41 — REGNUM Каникулы для школьников Ивановской области будут объявлены на период с 26 октября по 8 ноября — то есть на две недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В текущем году в силу сложившихся обстоятельств с распространением новой коронавирусной инфекции период от начала до окончания осенних школьных каникул будет синхронизирован по всей области. Каникулы начнутся 26 октября, продолжаться они будут две недели до 8 ноября включительно», — сообщила заместитель председателя областного правительства Ирина Эрмиш.Двухнедельные школьные каникулы, считают власти, позволят минимизировать на инкубационный период контакты обширной категории людей — более ста тысяч человек, школьников и педагогов.

В Ивановской области, как и в целом по России, последние недели отмечается рост заболеваемости коронавирусом, на фоне распространения сезонных инфекций. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 7770 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 161 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончался.

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