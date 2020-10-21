Иваново, 21 октября 2020, 17:41 — REGNUM Каникулы для школьников Ивановской области будут объявлены на период с 26 октября по 8 ноября — то есть на две недели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Ивановской области, как и в целом по России, последние недели отмечается рост заболеваемости коронавирусом, на фоне распространения сезонных инфекций. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 7770 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. 161 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончался.
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