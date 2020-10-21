Москва, , 17:40 — REGNUM В трёх московских аэропортах отменили 32 авиарейса. Об этом 21 октября сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 17:36, во «Внуково» отменили три рейса, в «Домодедово» — 16, в «Шереметьево» — 13. Также несколько рейсов задерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Turkish Airlines с 3 ноября 2020 года начнет выполнять по два рейса из Санкт-Петербурга в Стамбул и обратно ежедневно. Рейсы будут удобны для тех, кто планирует различные стыковочные полеты из Стамбула.

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