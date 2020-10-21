Москва, , 17:33 — REGNUM В Москве вечером 21 октября ожидаются заторы на дорогах до восьми баллов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По данным онлайн-сервиса на 17:30, дорожная ситуация в столице оценивается в семь баллов. В 19 часов она ухудшится, и пробки станут уже восемь баллов.

Согласно интерактивной карте сервиса, наиболее сложная ситуация с автомобильным движением сейчас в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, а также некоторых вылетных магистралях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве полностью построили проспект Генерала Дорохова — южный дублёр Кутузовского проспекта.