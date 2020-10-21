Орел, , 17:23 — REGNUM В Орловской области за минувшие сутки зарегистрировано 120 случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона 21 октября. Для сравнения — на 20 октября сообщалось о 169 новых носителях коронавируса.

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Согласно данным федерального оперштаба, за сутки 91 пациент выздоровел после коронавируса, двое скончались.

Всего на 21 октября в Орловской области зарегистрировано 10 773 случая заражения коронавирусом, выздоровел 8171 человек. 146 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. На данный момент лечение продолжают 2456 человек,