Волгоград, , 17:22 — REGNUM Два летальных исхода пациентов с положительным тестом на коронавирус зарегистрированы 21 октября в Волгоградской области. Скончались две жительницы районов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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71-летняя пациентка из Городищенского района более недели лечилась самостоятельно. По экстренным показаниям женщину с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также онкологией, госпитализировали в инфекционное отделение Городищенской центральной районной больницы.

Жительница Палласовского района 64 лет обратилась за медпомощью в свою ЦРБ. В крайне тяжёлом состоянии она была госпитализирована в инфекционное отделение клинической больницы № 5. Она страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и выделительной систем.

В больницах Волгоградской области проходят лечение от коронавируса 2369 человек, в том числе 471 ребёнок.