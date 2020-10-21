Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Вызванный защитой историка Олега Соколова свидетель, проживающий в Севастополе российский военнослужащий Станислав Пустовалов, рассказал в суде о том, что вечером 8 ноября 2019 года Соколов связывался с ним и просил помочь в переводе некоей суммы денег.

Олег Соколов на скамье подсудимых, 21 октября 2020 г Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Свидетель, которого допросили в суде 21 октября, во время военно-исторических реконструкций исполнял роль «адъютанта» Соколова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот офицер также был знаком с Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк.

Телефонный разговор историка со своим «адъютантом» состоялся уже в тот момент, когда убийство Ещенко произошло, а ее тело находилось в квартире Соколова на набережной Мойки.

Как рассказал свидетель, Соколов позвонил ему сам: «У него была необходимость перевода денежных средств с одной карты на другую, и я ему в этом вопросе попытался помочь. Он должен был перевести денежные средства на мою карту».

Пустовалов не смог вспомнить, о какой сумме шла речь. Однако пояснил, что эти деньги надо было потом вернуть Соколову позже, во время ожидавшейся командировки офицера в Петербург. Однако ни перевода денег на счет офицера, ни, соответственно, обратной передачи средств так и не произошло.

Причину, по которой Соколов собирался перевести деньги офицеру, свидетель не знает, отметив, что раньше подобных просьб от историка не было. Однако свидетель не припомнил ничего необычного в том разговоре.

Напомним, что тем же вечером Соколов в своей квартире лично принимал еще двоих знакомых офицеров, говорил с ними на исторические темы, пил коньяк и ел икру. После чего занялся расчленением тела убитой девушки.

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Выступая в суде, Пустовалов рассказал, что несколько раз был свидетелем ссор Соколова и Ещенко, причиной которых было упоминание в разговоре несовершеннолетних детей историка от предыдущего брака.

«Анастасия обижалась на Олега Валерьевича, замыкалась в себе, но было видно, что она очень злится. Но эти ссоры не носили какого-то ярко выраженного агрессивного характера», — отметил свидетель.

После одной из таких ссор, рассказал мужчина, Ещенко ушла домой, а Соколов зашел в магазин, чтобы купить торт и загладить конфликт. Также историк просил не упоминать тему детей в присутствии Ещенко.

При этом девушка, по словам Пустовалова, говорила о том, что хочет создать семью с Соколовым и иметь от него детей.

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По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний в тот момент доцент Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности несколько раз выстрелил в голову своей 24-летней сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза мелкокалиберной винтовки. Спустя сутки Соколов расчленил тело и частями утопил его в Мойке. В ходе этих действий он упал в реку, откуда был вытащен и задержан с поличным.

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