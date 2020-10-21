Волгоград, , 17:13 — REGNUM 188 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 21 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Предыдущий «рекорд» был установлен 19 октября, когда выявили 176 носителей инфекции. Скончались два пациента.

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После технического сбоя на федеральном сайте стопкоронавирус. рф были скорректированы данные за 20 октября — в регионе подтвердили 188 случаев заражения. С учётом новых показателей, в Волгоградской области всего с начала пандемии выявлено 18 тыс. 354 носителя коронавируса. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 5818 пациентов, в том числе 84 ребёнка. После выздоровления выписаны 15 тыс. 802 человек, из которых 328 — за прошедшие сутки

Зарегистрированы два летальных исхода. В целом, от осложнений, вызванных новой инфекцией, скончались 183 пациента.