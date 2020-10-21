Красногорск, , 17:18 — REGNUM С апреля 2020 года пособия по безработице в Подмосковье были выплачены в Подмосковье в размере 4,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Выплаты производились из федерального бюджета. При этом министр социального развития региона Ирина Фаевская не исключила, что выплаты безработным могут быть задержаны из-за рассмотрения заявлений.

«На сегодняшний день около 5 тысяч заявлений жителей у нас находятся на подтверждении информации в Пенсионном фонде. Но это те заявления, которые были поданы буквально недавно», — сказала Фаевская.

Также министр добавила, что уровень безработицы с апреля по октябрь в Московской области вырос в шесть раз — до 150 тысяч человек.

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