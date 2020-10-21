Курган, , 17:08 — REGNUM У жителей Курганской области возникают проблемы со следованием рекомендациям властей при первых признаках острой респираторной инфекции самоизолироваться и вызвать врача на дом. Об этом сообщается на странице регионального уполномоченного по правам человека Бориса Шалютина в социальной сети «ВКонтакте».

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Согласно рекомендациям департамента здравоохранения Курганской области, при признаках простуды — высокая температура, чувство нехватки воздуха, сухой кашель, выраженная слабость, потеря обоняния или снижение ощущения вкуса пищи — курганцам необходимо изолироваться дома и вызвать врача.

В то же время в адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области поступают обращения о невозможности дозвониться в поликлиники.

«Это влечёт организационные сложности по месту работы в связи с отсутствием своевременно открытого листа временной нетрудоспособности. Для предотвращения такого рода проблем и в целях их последующего решения в пользу гражданина, в том числе по вопросу неоплаты периода болезни или увольнения за вынужденные прогулы, рекомендуем фиксировать все попытки, в том числе неудачные, связаться с медицинскими учреждениями для вызова лечащего врача на дом: скриншот экрана телефона, распечатка звонков, копия письменного/электронного обращения в адрес медицинского учреждения и тому подобное. Наличие такой информации сможет в дальнейшем защитить ваши права в случае их нарушения работодателем и медицинским учреждением», — говорится в рекомендациях курганского омбудсмена.

Напомним, в Курганской области в течение месяца отмечается резкое увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», суточный прирост заражений с 30 случаев 22 сентября увеличился до 75 случаев 21 октября.