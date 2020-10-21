Екатеринбург, , 17:01 — REGNUM В Свердловской области появился региональный экспертный совет по строительству. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент информполитики, совет создан для улучшения инвестиционного климата в регионе. Среди целей объединения — реализация единой политики в сфере градостроительства и архитектуры.

В составе совета — свердловский министр строительства Михаил Волков, главы муниципалитетов, руководители общественных организаций и представители отраслевых министерств. Возглавил объединение вице-губернатор Сергей Швиндт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские застройщики и архитекторы потребовали отменить коэффициентстроительного использования территории в Екатеринбурге, регулирующий сферу точечной застройки.

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