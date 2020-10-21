Оренбург, , 16:57 — REGNUM В Оренбуржье из-за ажиотажа возникают проблемы с лекарствами в аптеках. Повышенный спрос на антибиотики и противовирусные препараты. Об этом сообщила время прямого эфира в Instagram 21 октября сообщила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Она подчеркнула, что аптечные сети работают круглосуточно, а все медикаменты пополняются ежедневно. Мониторинг недельного расхода лекарств показывает, что по ряду позиций продажи выросли в четыре и даже 11 раз.

По словам Савиновой, ажиотажный спрос связан с тем, что препараты покупаются на всякий случай, про запас. Глава минздрава назвала самолечение плохой идеей и призвала не применять антибиотики без назначения врача, поскольку можно заработать серьезное заболевание в результате самолечения. «И не надо скупать антибиотики. Это все-таки не конфеты», — сказала она.

Признав проблему с лекарствами в аптеках, глава минздрава в то же время заявила, что «проблем с наличием медикаментов на территории субъекта на самом деле нет». «Есть какие-то нюансы то в одной аптеке, то в другой — это правда», — отметила министр.

Она рекомендовала населению перед посещением аптек звонить в справочную и интересоваться наличием конкретных препаратов. Они могут отсутствовать в одной аптеке, но быть в наличии по другому адресу в аптечном пункте.

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