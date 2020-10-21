Оренбург, , 16:53 — REGNUM В Оренбурге вскоре откроют родильный дом для беременных, у которых диагностируют коронавирусную инфекцию, пневмонию, а также для рожениц, которые констатировали с зараженными коронавирусом людьми. Об этом во время прямого эфира в Instagram 21 октября сообщила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Специализированный COVID-центр для рожениц планируют открыть до 25 октября в Оренбурге. «Количество женщин существенно возрастает, поэтому принято решение открыть специализированный родильный дом, где будут родоразрешаться женщины с коронавирусной инфекцией, контактные с подозрением, с пневмониями, даже если нет подтверждения коронавирусной инфекции. Я благодарна сотрудникам и руководству ОКБ № 2 за принятие быстрого решения. Думая, что через пару дней сделаем это», — сказала министр.

Напомним, в Оренбуржье ухудшилась эпидобстановка. Отмечен рост заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1 330 человек, из которых 179 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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