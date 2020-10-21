Челябинск, , 16:52 — REGNUM В одном из моргов Челябинска тела умерших граждан выдают с задержкой. Об этом пишут СМИ.

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По данным 74.ru, один из граждан скончался в воскресенье, 18 октября. Однако по состоянию на день 21 октября вскрытие не произведено. Гражданин заявляет, что похороны были назначены на четверг, но похоже, что их придётся перенести.

Речь идёт о морге горбольницы №8. Отметим, эта больница в данный момент перепрофилирована под ковидный госпиталь. Замглавы минздрава региона Виктория Сахарова подтвердила журналистам, что задержки с обработкой тел есть Но заверила, что в течение пяти=семи дней тела обработают. Если же родственники уже оплатили похороны, то им могут пойти навстречу.

«Они могут обратиться к главному врачу, и, соответственно, может измениться порядок, более приоритетно возможно будет провести это вскрытие», — цитирует Сахарову издание.