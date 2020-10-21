Тверь, , 16:52 — REGNUM В Тверской области за минувшие сутки выявили ещё 114 носителей коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 109 новых носителя.

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За сутки 38 человек признаны выздоровевшими после коронавируса, четыре пациента пополнили статистику смертности.

Всего в регионе подтверждено 8211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 4939 человек. Скончались в Тверской области от осложнений на фоне коронавируса 293 пациента.