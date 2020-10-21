Воронеж, , 16:45 — REGNUM Проезд через виадук на улице Ленина в районе остановки «Работница» в Воронеже, который будет полностью закрыт для движения с 24 октября в целях ремонта, может быть открыт в январе 2021 года. Об этом 21 октября в ходе прямого эфира в официальных аккаунтах правительства Воронежской области в социальных сетях сообщил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр отметил, что в конструкции виадука только 13 балок, собрать его планируется до конца декабря 2020 года. Если в январе будет достаточно тепло и можно будет заасфальтировать путепровод, то после этого и откроют движение.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд по виадуку на улице Ленина в Воронеже будет закрыт с 24 октября, с этого дня водителям личного и общественного транспорта придётся менять маршруты движения. На начало ноября запланировано проведение демонтажа конструкций — для этого изменено расписание поездов ЮВЖД.

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