Красногорск, , 16:47 — REGNUM По итогам 2020 года в Подмосковье будет организовано около 3,7 тысяч мест в детских садах и ясельных группа. Об этом 21 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Речь идёт о местах для детей в возрасте от полутора до трех лет. На данный момент таких детей в регионе насчитывается свыше 150 тысяч. При этом потребность всё ещё сохраняется.

Создавать новые места планируется как при помощи строительства, так и капремонта и реконструкции уже имеющихся детских садов.

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