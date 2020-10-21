Воронеж, , 16:29 — REGNUM Воронеж в настоящее время находится на пике роста заболеваемости COVID-19, об этом во время прямого эфира в официальных аккаунтах правительства Воронежской области в социальных сетях 21 октября заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он призвал горожан беречь здоровье своих близких и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«Я хотел бы обратиться сейчас ко всем, кто нас смотрит — берегите себя, берегите здоровье своих близких, родных, носите маски, пользуйтесь санитайзерами, держите по возможности социальную дистанцию», — сказал Кстенин.

«К глубокому сожалению, мы находимся сейчас на пике роста заболеваемости — больше 200 человек в день. Надеюсь, что в ближайшее время мы этот пик пройдем и выйдем на плато. В больницах ситуация напряженная, медики работают напряженно. От каждого гражданина сегодня зависит, как мы сможем преодолеть эту беду. Только все вместе и только используя те средства, которые рекомендуют санитарные службы», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 октября суточное число новых носителей коронавируса оказалось рекордным для Воронежской области за весь период пандемии — зарегистрировано 243 случая заражения. Накануне региональные власти сообщили о том, что каникулы для школьников продлятся с 26 октября по 8 ноября. Вузам и профессиональным учебным заведениям рекомендовано перейти на удалённый режим работы.