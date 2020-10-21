Красногорск, , 16:31 — REGNUM Около 85 тысяч жителей Подмосковья получают федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом 21 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Министр социального развития региона Ирина Фаевская указала, что в принятии решений по таким выплатам бывают задержки.

«Даже если гражданин получил отказ, но понимает, что это не соответствует действительности, тогда стоит лично обратиться в территориальное управление социальной защиты», — заявила Фаевская.

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