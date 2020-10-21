Москва, , 16:24 — REGNUM В Москве оштрафовали покупателей без масок и перчаток в торговых центрах на севере города, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ОАТИ.

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Нарушителей режима выявили в ТРЦ «Метрополис», «Речной» и «Водный». Всего наказаны 67 человек, им выписали протоколы на сумму 268 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре за минувшую неделю за отсутствие маски составлены 1523 протокола.

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