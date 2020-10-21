Архангельск, , 16:24 — REGNUM В Архангельской области за сутки зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19 — 256 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидером по суточному приросту стал Архангельск, здесь выявлено 119 новых заболевших. На втором месте — Котласский район, там опасную инфекцию подтвердили еще у 41 человека.

В штабе отметили, что в регионе растет и число выздоровевших после COVID-19. За сутки здоровыми были признаны 169 человек. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли уже 12 627 человек. В списке скончавшихся — 271 человек.