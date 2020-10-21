Киев, , 16:31 — REGNUM По состоянию на 21 октября в рядах вооружённых сил Украины COVID-19 болеет 1107 человек. Об этом заявила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что из всех заразившихся были госпитализированы 20 человек, 111 проходят лечение дома под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине от последствий заражения коронавирусом скончался 141 человек. Всего было выявлено 6719 новых случаев заражения.

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