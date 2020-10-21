Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Застройщик не собирается приостанавливать снос зданий Выборгского парка общества конно-железных дорог в Петербурге в Нейшлотском переулке, 17/23. Об этом ИА REGNUM сообщили в компании ЮИТ.

Сейчас в суде находится иск со стороны градозащитников, которые утверждают, что трамвайный парк был возведен в XIX веке, а в кадастре его, по уже печальной петербургской традиции, якобы незаконно омолодили до 1971 года, чтобы на снос не требовалось разрешений. Застройщик убежден, что градозащитники намеренно действовали «втихаря», чтобы поставить компанию в странное положение.

«ЮИТ всегда работает в соответствии с действующими нормами и правилами», — подчеркнули в строительной компании.

Организация подчеркнула, что по ныне имеющимся официальным документам памятники и исторические здания в Нейшлотском переулке отсутствуют. В компании подтвердили, что ЮИТ оказался недавно привлечен к судебному процессу как заинтересованное лицо.

«Так называемые «градозащитники» предъявили административные иски, оспаривая дату постройки зданий, только к Росреестру и ГУИОН, не привлекая к делу АО «ЮИТ Санкт-Петербург». Иски были поданы в июле 2020 года, и о них никто не знал. Очевидно, «градозащитники» имели намерение действовать «втихаря», чтобы застройщик был потом поставлен перед фактом и не смог бы в суде препятствовать процессу», — полагает ЮИТ.

Повестку в суд компания получила 6 октября, подчеркивают в компании, «только тогда ЮИТ стало известно о данном процессе в отношении ГУИОН и Росреестра», а еще 18 сентября — до первого заседания суда 21 сентября — подала уведомление о демонтаже в госорганы.

«С претензиями «градозащитников» к государственным органам относительно изменения года постройки некоторых зданий после очередной перестройки разберется суд, — подчеркнули в компании. — К компании ЮИТ никаких претензий быть не может по той причине, что по всем официальным документам годы постройки зданий — 1971 год».

Эти сведения включены в техпаспорта зданий, изготовленные ГУИОН в 2001 году по заказу КУГИ Петербурга, а приватизирован объект был в 2002 году. «Таким образом, со стороны ЮИТ исключены какие-либо факты специальной подтасовки сведений о дате постройки зданий», — утверждает застройщик.

По словам представителей компании, работы идут в плановом режиме с 2020 года, сейчас завершается проектирование и экспертиза. Строительство ЖК собираются начать до конца 2020 года и открыть продажи.

«Мы не планируем приостанавливать демонтажные работы, связанные с необходимостью подготовки территории к строительству и проведением дополнительных инженерных изысканий», — указывает компания.

Добавим, петербургское отделение ВООПИиК в свою очередь указывает на бессмысленность строительства депо конного трамвая в 1970-х. По мнению градозащитников, здания сохранились с незначительными перестройками.

Конка начала развиваться в столице Российской империи в 1860-х, сначала использовалась только для грузов, позже — для пассажиров. Выборгский парк построили на углу Лесного проспекта и Нейшлотского переулка. Двухэтажное здание из красного кирпича под номером 23/19 от улицы отделял забор. До 1917 года из этого парка на линию выходили вагоны конки, потом паровичка, затем здесь была конюшня для служебных лошадей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сносят дореволюционный трамвайный парк ради ЖК