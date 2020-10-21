Варшава, , 16:14 — REGNUM В Польше установлен новый рекорд по количеству выявленных новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Министерство здравоохранения страны сообщило, что за прошедшие 24 часа их количество впервые с начала пандемии составило 10 040 случаев.

В сообщении польского минздрава также говорится, что число умерших с коронавирусной инфекцией за последние сутки составило 130 человек. Выздоровело 2928 человек, ранее инфицированных коронавирусом. Всего в Польше к настоящему моменту было выявлено более 98 тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Около 9 тысяч находятся в больницах из-за коронавирусной инфекции. К аппаратам ИВЛ подключены 757 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев заражения было диагностировано в Малопольском воеводстве (более 1,3 тыс. случаев), далее следует Мазовецкое воеводство (более 1,1 тыс. случаев), а замыкает тройку лидеров Шлёнское — чуть более тысячи случаев. За последние сутки в стране было проведено около 59,3 тыс. тестов на наличие коронавируса.