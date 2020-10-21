Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону планируется развернуть пятый по счёту COVID-госпиталь. Он появится на базе детской городской больницы № 2. Под стационар могут отдать лабораторию и реабилитационный корпус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

По данным горздрава, работа по перепрофилированию лечебного учреждения ведётся. Однако сроки открытия COVID-стационара не уточняются, пишет портал 161.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области сокращается число свободных коек для пациентов с COVID-19. На случай дефицита мест в стационарах будут задействованы дополнительные резервы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области осталось 800 свободных коек в COVID-стационарах