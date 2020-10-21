Улан-Батор, , 16:08 — REGNUM За прошедшие два дня в Монголии анализы на коронавирус были сделаны 1995 людям, три из них дали положительный результат, об этом сообщает директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«За прошедшие два дня были выявлены заражение коронавирусом у трех человек. Двое из них является гражданами Российской Федерации, они дальнебойщики, прибыли через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг 19 октября. Третий пациент прибыл на вывозном рейсе Сиэтл-Улан-Батор 1 октября», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом общее число ввозных случаев коронавируса в Монголии достигло 327, 312 человек уже выздоровели.

По состоянию 21 октября в стационаре находятся 15 пациентов, из них пять в тяжелом состоянии.

При этом в стране с 1 октября началась вакцинация от сезонного гриппа. Как отметили в Минздраве в этом году страна импортировала три раза больше доз вакцины по сравнению с предыдущим годом. По состоянию 21 октября вакцинация целевой группы достигла 78,9%, в ближайшее время страна планирует импортировать еще 100 тысяч доз. Дети дошкольного возраста, школьники и пенсионеры вакцинируются бесплатно.