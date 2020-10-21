Кэри, США, , 16:07 — REGNUM Компания Epic Games уменьшила размер игры Fortnite на 60 ГБ. Об этом 21 октября сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/FortniteStatus/status/1318677573166157824

Для уменьшения размера клиента игры геймерам необходимо скачать патч размером в 27 ГБ. Помимо этого, разработчики пообещали уменьшит время загрузи следующих обновлений.

Напомним, Fortnite — это популярная игра в жанре «королевская битва». Сегодня, 21 октября, в ней стартовал особый ивент под названием «Месть Мидаса».

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