Москва, , 16:04 — REGNUM В Москве полностью построен южный дублёр Кутузовского проспекта, получивший название проспекта Генерала Дорохова. Об этом 21 октябрь сообщил мэр города Сергей Собянин в Instagram.

Проспект стал 24-й вылетной магистралью столицы, отметил мэр. Он рассказал, что новую дорогу строили поэтапно, и первым участком автомобили начали пользоваться ещё осенью 2019 года.

«Завершающий этап до ТТК был самым сложным для строителей: дорога прошла вдоль путей Киевского направления МЖД. Движению поездов ничего не помешает — для них построен специальный путепровод», — написал Собянин.

https://www.instagram.com/p/CGmy5dFAhYT/