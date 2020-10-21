Токио, , 16:00 — REGNUM В сети появился ролик, на котором группа профессиональных гримёров превращает японскую знаменитость Йоко Кумаду в героиню аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». Об этом 21 октября сообщает издание Kotaku.

В видео показано, как гримёры превращают певицу в Незуко Камадо — одну из главных героинь аниме. На официальном YouTube-канале Кумады ролик собрал больше 100 тыс. просмотров.

Напомним, «Клинок, рассекающий демонов» — это популярный аниме-сериал, созданный по мотивам одноимённой манги. Её автором является японский мангака Коёхару Готогэ.

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