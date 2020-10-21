Белгород, , 16:08 — REGNUM В Белгородской области 21 октября зарегистрировано 105 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это стало новым рекордом и на 15 пунктов превысило значение предыдущих суток. После выздоровления выписан 81 пациент.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 10 тыс. 557. В стационарах находится 561 пациент, в том числе 55 — на ИВЛ. Амбулаторное лечение получают 1252 человека.

Выздоровели 8591 человек.